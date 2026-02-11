Nipote del boss al volante della Porsche minacciato con la pistola | 32enne rischia il processo

Questa mattina a Falconara un 32enne di origini peruviane è stato denunciato per minacce. Sarebbe il nipote di un boss e avrebbe subito una bravata che potrebbe costargli un processo. La vicenda si è svolta con il giovane al volante di una Porsche, quando è stato minacciato con una pistola. La polizia ha avviato le indagini e ora si attende l’esito di eventuali accertamenti giudiziari.

Sarebbe il nipote di un boss la vittima di una “bravata” per la quale un 32enne, di origini peruviane ma residente a Falconara, rischia di finire sotto processo per minacce.I fatti sono avvenuti ad Ancona il 21 ottobre 2023. Il peruviano si trovava al semaforo di piazza Rosselli a bordo di una.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Nipote del boss Alessandro Moretti ucciso in scooter a colpi di pistola: era il nipote del boss Rocco Nella serata di giovedì 15 gennaio, a Foggia, si è verificato un agguato in cui Alessandro Moretti, 34 anni, nipote del noto boss Rocco Moretti, è stato ucciso con colpi di pistola mentre era a bordo di uno scooter in via Sant'Antonio. Fa il dito medio al nipote del boss della camorra Un uomo a bordo di una Porsche Carrera 4 verde ha provocato un incidente nel traffico. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Nipote del boss Argomenti discussi: Fa il dito medio al nipote del boss della camorra; L'omicidio di Alessandro Moretti? E' una vendetta. L'analisi del poliziotto che il nipote del boss voleva eliminare - FoggiaToday; Foggia, quarant'anni di guerra di mafia nella storia della Società; Antonella Lopez, uccisa per errore in discoteca: il killer condannato a 18 anni. Quattro anni e mezzo al nipote del boss Palermiti. Fa il dito medio al nipote del boss della camorraVederlo sfrecciare a tutto gas, a bordo di una Porsche Carrera 4 di colore verde, lo aveva irritato e quando si è trovato a fianco, fermo al semaforo, ha abbassato il finestrino rivolgendo il dito med ... ilrestodelcarlino.it Uccisa a 19 anni in discoteca nel Barese, condannati killer e il nipote del bossPer l'omicidio di Antonella Lopez inflitti 18 anni e 8 mesi a Michele Lavopa, reo confesso, e 4 anni e 6 mesi a Eugenio Palermiti, ritenuto il vero bersaglio dei proiettili ... rainews.it Omicidio Alessandro Moretti Parla l’ispettore di polizia che il nipote del boss voleva uccidere - facebook.com facebook Un uomo di 34 anni, Alessandro Moretti, nipote del boss della mafia foggiana #RoccoMoretti, è stato ucciso questa sera in un agguato compiuto a Foggia, in via Sant'Antonio. Il 34enne è stato ferito con colpi d'arma da fuoco mentre era a bordo di uno scoote x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.