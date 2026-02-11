Niente più austerità ma onde morbide da diva e una scelta cromatica che profuma di primavera
Anne Hathaway ha deciso di lasciarsi alle spalle i tagli austeri e il rigore, puntando su un look più morbido e primaverile. Durante la sfilata di Ralph Lauren, l’attrice ha scelto un abbigliamento che richiama le atmosfere dolci e delicate della stagione, con trasparenze e un’armonia di colori freschi. Una svolta che dimostra come si possa essere eleganti senza rinunciare alla semplicità e alla leggerezza.
N on solo trasparenze e citazioni gotiche. Nel front row di Ralph Lauren, Anne Hathaway mette in pausa il rigore e premia la morbidezza. Dai capelli che abbandonano il liscio specchiato in favore delle onde fluide e cinematografiche. Fino al make-up che esplora le sfumature vellutate dell’albicocca. L’attrice 43enne firma un’alchimia di texture capace di trasformare il nude look nel nuovo, luminoso trend femminile contemporaneo. L’ultimo bacio di Anne Hathaway a Valentino: il saluto ai funerali X Ci sono apparizioni che non necessitano di effetti speciali per farsi notare, e Anne Hathaway ne è la prova vivente. 🔗 Leggi su Iodonna.it
