Niente più austerità ma onde morbide da diva e una scelta cromatica che profuma di primavera

Anne Hathaway ha deciso di lasciarsi alle spalle i tagli austeri e il rigore, puntando su un look più morbido e primaverile. Durante la sfilata di Ralph Lauren, l’attrice ha scelto un abbigliamento che richiama le atmosfere dolci e delicate della stagione, con trasparenze e un’armonia di colori freschi. Una svolta che dimostra come si possa essere eleganti senza rinunciare alla semplicità e alla leggerezza.

