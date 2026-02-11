La rapper Nicki Minaj ha fatto un passo inaspettato nel mondo della politica. Dopo aver criticato Donald Trump, ora si avvicina alle sue posizioni e ha stretto rapporti con figure come la deputata della Florida Anna Paulina Luna. La sua svolta ha sorpreso molti, ma per chi la segue da vicino, tutto sembra seguire una logica precisa. Per ora, Nicki si muove nel panorama politico con un atteggiamento più aperto e meno distante rispetto al passato.

«Mi ha contattato e mi ha detto che ha pregato per questo», ha detto Bruesewitz la scorsa settimana, «e che le è rimasto nel cuore il desiderio di parlarne». «A novembre, Bruesewitz e Minaj hanno fatto il loro ingresso alle Nazioni Unite fianco a fianco, con i paparazzi pronti a immortalare completo di lui dal taglio impeccabile e il cappotto di pelliccia teatrale di lei. Dopo essere stati presentati dall’ambasciatore all’ONU Mike Waltz, Minaj e Adonu sono comparsi a un evento dedicato alla Nigeria. Il mese successivo, dopo che Minaj era salita sul palco insieme a Erika Kirk alla convention annuale di Turning Point USA, JD Vance ha definito le sue parole all’evento «davvero profonde». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nicki Minaj, la svolta inattesa: da critica di Trump a presenza centrale nell’orbita MAGA

Approfondimenti su Nicki Minaj Trump

Nicki Minaj ha dichiarato di essere diventata la sua fan numero uno di Donald Trump.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Nicki Minaj Trump

Argomenti discussi: Nicki Minaj, la svolta inattesa: da critica di Trump a presenza centrale nell’orbita MAGA; Nicki Minaj chiarisce le accuse di transfobia e definisce la sua posizione; Nicki Minaj replica alle accuse di transfobia e spiega a cosa è contraria; NEWS | Nicki Minaj replica alle accuse di transfobia.

Nicki Minaj e il tenero bullo TrumpLa rapper è nata a Trinidad ed è arrivata nel Queens, con i genitori a cinque anni. Una carriera nello showbizz fondata sul reciproco sostegno delle minoranze, eppure nell’ultimo anno ha clamorosament ... globalist.it

Nicki Minaj chiarisce le accuse di transfobia e definisce la sua posizione.Le frasi contestate e il nuovo corso politico di Nicki MinajLe recenti prese di posizione di Nicki Minaj, sempre più vicina al movimento MAGA e all’ ... assodigitale.it

A seguito di quanto accaduto nelle ultime settimane e dopo le accuse di transfobia, Nicki Minaj rompe il silenzio e fa chiarezza sulla situazione - facebook.com facebook

Nicki Minaj è diventata la «fan numero uno» di Trump x.com