Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è atterrato negli Stati Uniti e già si prepara a incontrare il presidente Donald Trump. La visita arriva in un momento delicato, con il focus principale sulla questione Iran. Tuttavia, non si può ignorare che il tema della Cisgiordania potrebbe emergere durante i colloqui, complicando ulteriormente il quadro. Netanyahu vuole discutere di sicurezza e alleanze, ma il rischio di scontri diplomatici resta alto.

Contare la tragedia di Gaza. I numeri nascosti dentro ai settantamila morti Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, arriva oggi negli Stati Uniti per incontrare a Washington il presidente americano, Donald Trump. La visita presenta alcune differenze rispetto alle precedenti, nel 2026 già i due leader si sono incontrati ma a Palm Beach e i giornalisti erano stati invitati a seguire il viaggio del premier israeliano e ad assistere alla conferenza stampa congiunta. Per il momento, invece, il viaggio sembra organizzato di fretta, quasi in emergenza, e avviene dopo che gli emissari di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner hanno incontrato a Muscat, in Oman, il ministro degli Esteri della Repubblica islamica dell’Iran, Abbas Araghchi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Netanyahu va di nuovo da Trump per parlare di Iran, ma non può evitare il tema Cisgiordania

Approfondimenti su Netanyahu Trump

La tensione tra Stati Uniti e Israele si riaccende sulla questione della Cisgiordania.

Donald Trump si oppone all’annessione della Cisgiordania da parte di Israele.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Netanyahu Trump

Argomenti discussi: Netanyahu sapeva dal 2018 del piano di Hamas: rivelazioni sul report 'Mura di Gerico'; Netanyahu arriva alla Casa Bianca, tra pace promessa e navi da guerra; Iran e Gaza, tempesta perfetta per Netanyahu; Nucleare, Hamas e Hezbollah: Netanyahu va da Trump con la lista delle condizioni per l’Iran.

Netanyahu all’Onu: «Dobbiamo finire il lavoro con Hamas, vuole colpire di nuovo»«Liberate gli ostaggi adesso, se lo farete vivrete altrimenti vi daremo la caccia», ha detto il premier israeliano, che ha inoltre respinto le accuse di genocidio e di aver causato una carestia a Gaza ... lettera43.it

Iran, Netanyahu oggi da Trump: sul tavolo anche opzioni militari contro Teheran(Adnkronos) - Dopo l'ultimo incontro di dicembre, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu oggi sarà nuovamente alla Casa Bianca per un faccia a faccia con il presidente americano Donald Trump. msn.com

FASS Webinar Serie n.4 I diritti umani e la geopolitica con Fr. Francesco Compagnoni, O.P. Con la fine della Unione Sovietica ci eravamo fatte troppe illusioni. Con Putin, Trump, Netanyahu, … tutto è stato di nuovo rimesso in discussione. Cosa resta di que - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Gaza, nuovi attacchi israeliani. #Netanyahu vola a #Washington #10febbraio #TV2000 #Trump #StatiUniti #Palestina #Israele #MedioOriente #StrisciadiGaza @tg2000it x.com