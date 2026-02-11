Neolitico alsaziano | studio rivela rituali di guerra strutturati e umiliazione dei nemici

Nel cuore dell’Alsazia, tra il 4300 e il 4150 a.C., i ricercatori hanno scoperto che i popoli di quel tempo praticavano rituali di guerra ben organizzati. Le evidenze mostrano come i nemici venissero umiliati in modo sistematico, lontano dall’idea di scontri casuali. Questo nuovo studio ci dà uno sguardo più chiaro sulla cultura e le strategie di quei gruppi antichi.

Uno studio rivoluzionario pubblicato su Science Advances ha svelato che, già nel Neolitico alsaziano tra il 4300 e il 4150 a.C., gli scontri armati erano parte integrante di rituali complessi, volti a consolidare l’identità dei gruppi vincitori e a infliggere umiliazione ai nemici sconfitti. La ricerca, condotta da un team internazionale guidato da Teresa Fernández-Crespo e Rick Schulting dell’Università di Oxford, ha analizzato resti umani provenienti dai siti archeologici di Achenheim e Bergheim, nella Francia nordorientale, rivelando una sistematica distinzione nel trattamento dei nemici. L’analisi isotopica applicata a resti scheletrici ha permesso di ricostruire le biografie delle vittime, svelando differenze significative tra i guerrieri locali e i prigionieri provenienti da regioni più distanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

