La Fontana di Trevi a Roma ha aperto al pubblico con un biglietto d’ingresso. Ora i visitatori possono entrare pagando, ma la tradizione di gettare monetine nella vasca continua a vivere. La pratica, nata secoli fa, rimane uno dei simboli più fotografati della città. Ora, con l’ingresso a pagamento, si spera di preservare meglio il monumento e di raccogliere fondi per la sua manutenzione.

La Fontana di Trevi, a Roma, dal 2 febbraio visitabile dai cittadini a pagamento, dà input per un flashback sull’antica usanza, da parte dei visitatori, di gettare monetine nella vasca del monumento. Una tradizione, messa in atto per la Fontana di Trevi non prima del XVIII secolo (è stata realizzata a metà del 1700). Gesto e tradizione le cui origini hanno più versioni, tra cui quella della plurimillenaria usanza di gettare nelle acque e nelle fonti, oboli o piccoli doni per propiziarsi le divinità locali. Una usanza che per la sorgente termale Santa Agnese di Bagno di Romagna, fondava e affondava le radici a oltre 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nell’acqua di Bagno 2.000 anni di storia

Approfondimenti su Trevi Fontana

Il Lago di Ginevra, in Svizzera, sta attirando sempre più persone interessate ai benefici del bagno in acque fredde.

A Tokyo, decine di persone hanno partecipato a un rituale tradizionale, immergendosi in acqua ghiacciata presso un santuario.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

RIEMPIAMO CAMERA DI CRISTIANO CON 10.000 FOTO DI VIOLA! *ti vuoi fidanzare con me*

Ultime notizie su Trevi Fontana

Argomenti discussi: Nell’acqua di Bagno 2.000 anni di storia; Mc2 Saint Barth Costume da bagno da uomo di media lunghezza bandana verde acqua Caprese Acquista Ora | Abbigliamento; Non è solo relax: ecco perché i macachi giapponesi passano ore nelle terme bollenti; Silvana Damato, l'autopsia svela il giallo: accoltellata e annegata nella vasca da bagno. Il killer è uscito e ha chiuso la porta di casa.

Nell’acqua di Bagno 2.000 anni di storiaLa Fontana di Trevi, a Roma, dal 2 febbraio visitabile dai cittadini a pagamento, dà input per un flashback sull’antica... La Fontana di Trevi, a Roma, dal 2 febbraio visitabile dai cittadini a pagame ... ilrestodelcarlino.it

Bagno d’inverno: 3 piscine riscaldate per un tuffo notturno di lusso e relaxDestinazioni speciali dove immergersi nell’incanto della volta celeste, in cui vivere rigeneranti sensazioni di wellness by night ... quotidiano.net

Pozzolo Formigaro, il mistero del cloroformio nell'acqua. Presenza rilevata nei pozzi di alcune cascine. Riunione urgente convocata in Comune. Non ci sarebbero correlazioni coi cantieri del Terzo valico. Clicca qui per video e articolo completo: http - facebook.com facebook