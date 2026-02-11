La città tra le vie del Villaggio olimpico si anima sempre di più. Dopo una settimana, il luogo si riempie di suoni, colori e volti provenienti da tutto il mondo. Tra musica, buffet e bandiere sventolanti, si respira un’atmosfera di festa autentica, come se il vero spirito olimpico si fosse trasferito tra le strade di Milano.

Milano, 11 febbraio 2026 – Dopo una settimana la coloratissima e allegra città nella città è sempre più un incrocio multietnico di storie, musiche, buffet e bandiere. Un’ oasi di pace che si sveglia con le preghiere del mattino nella sala multiconfessionale, si ritrova per un happy-hour all’ora del tramonto e si addormenta dopo la cena e qualche minuto di svago nella zona relax. A meno che il nottambulo di turno non decida alle 2 del mattino di mantenersi in forma facendo squat in palestra, aperta h24 come la mensa. The Olympic Village in Milan, 2 Febbraio 2026. ANSAMATTEO CORNER Città nella città da 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nel Villaggio tra buffet e bandiere: la città nella città dove si respira il vero spirito olimpico

Approfondimenti su Milano 2026

