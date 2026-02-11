Nel Villaggio tra buffet e bandiere | la città nella città dove si respira il vero spirito olimpico
La città tra le vie del Villaggio olimpico si anima sempre di più. Dopo una settimana, il luogo si riempie di suoni, colori e volti provenienti da tutto il mondo. Tra musica, buffet e bandiere sventolanti, si respira un’atmosfera di festa autentica, come se il vero spirito olimpico si fosse trasferito tra le strade di Milano.
Milano, 11 febbraio 2026 – Dopo una settimana la coloratissima e allegra città nella città è sempre più un incrocio multietnico di storie, musiche, buffet e bandiere. Un’ oasi di pace che si sveglia con le preghiere del mattino nella sala multiconfessionale, si ritrova per un happy-hour all’ora del tramonto e si addormenta dopo la cena e qualche minuto di svago nella zona relax. A meno che il nottambulo di turno non decida alle 2 del mattino di mantenersi in forma facendo squat in palestra, aperta h24 come la mensa. The Olympic Village in Milan, 2 Febbraio 2026. ANSAMATTEO CORNER Città nella città da 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti discussi: Un Villaggio dentro la metropoli, tra bandiere, buffet e meditazione; Gli atleti dell'Olimpiade a Milano e i loro post sui social: dalla pizza alle lasagne, l'abito con le paillettes e le informazioni sul bidet.
