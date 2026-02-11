nel caso epstein spunta adesso un ex premier britannico e un rapporto a tre

Un ex premier britannico è finito nel mirino delle accuse legate allo scandalo Epstein. La notizia arriva in un momento già complicato per la politica di Londra, che da settimane si trova sotto pressione per le accuse rivolte a persone vicine a pedofili. Ora, con un rapporto a tre che coinvolgere anche un ex capo di governo, lo scandalo si allarga, mettendo in crisi anche i vertici dell’establishment britannico.

Dopo avere creato problemi a Buckingham Palace e messo in serie difficoltà il premier Keir Starmer – attaccato ai Comuni per aver promosso “persone legate a pedofili” – lo scandalo Jeffrey Epstein fa adesso tremare l’intero establishment britannico. Mentre la ministra della Giustizia americana Pam Bondi viene mesa sotto torchio in Congresso (dove i democratici l’accusano di aver insabbiato i documenti di Epstein per proteggere Donald Trump e l’amministrazione) in Gran Bretagna prende piede il sospetto di un fantomatico rapporto sessuale a tre che avrebbe coinvolto Epstein, la sua complice Ghislaine Maxwell e un ex (o futuro) primo ministro britannico di cui non si fa il nome. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La polizia britannica ha aperto un’indagine sull’ex premier coinvolto in un rapporto a tre con Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell.

Il governo di Londra si trova sotto pressione dopo le rivelazioni sui legami tra Epstein e alcuni membri dell’élite britannica.

