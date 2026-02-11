Ncaa Villanova e Notre Dame inaugureranno la stagione 2026-27 a Roma | si sogna la presenza di Papa Leone XIV

La stagione 2026-27 di college basketball inizia a Roma. Il 1° novembre, al palasport di viale Tiziano, si sfideranno Villanova e Notre Dame, segnando il debutto ufficiale delle squadre italiane. Si parla già di un grande evento con la possibilità di vedere anche Papa Leone XIV tra il pubblico.

Roma e il basket sempre più al centro del mondo. Non solo il progetto Nba Europe con investitori e investimenti ad altissima quota (con lo sloveno Doncic tra i soci della nuova società che si verrà a a creare col coinvolgimento di altri giocatori tra cui Nowitzki, anche se il portavoce del tedesco al momento smentisce), ora c'è anche l'Ncaa, con Villanova e Notre Dame che stanno ultimando i piani per inaugurare la prossima stagione di basket universitario proprio nella Capitale. Lo riferisce Cbs Sports che riporta come le squadre di basket maschile e femminile dei Wildcats e dei Fighting Irish abbiano ricevuto un'autorizzazione speciale dalla Ncaa per iniziare la prossima stagione a Roma con una doppia sfida domenica 1° novembre, sfide che si terranno al Palazzetto di Viale Tiziano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Questa mattina a Roma si è ufficialmente annunciato l’inizio della stagione 2026-27 del basket universitario.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Villanova e Notre Dame apriranno la NCAA a Roma nel novembre 2026!Nel giorno in cui viene rivelata la cordata che riporterà Roma in Serie A, c'è un'altra storica notizia per la città capitolina e il basket. pianetabasket.com

