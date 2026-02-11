Nauticsud a metà rotta | mercato in calo nel mondo ma il salone di Napoli tiene

A metà percorso, il Nauticsud di Napoli fa il punto sulla nautica da diporto. Dopo due settimane di esposizione, il mercato mondiale mostra segnali di calo, ma il salone napoletano regge bene. Gli espositori sono soddisfatti, anche se si percepisce un rallentamento generale. La fiera resta un punto di riferimento per chi lavora nel settore, con visitatori che arrivano da diverse regioni italiane e dall’estero.

Giunto a metà percorso espositivo, il 52° Nauticsud traccia un primo bilancio per la nautica da diporto. L’esposizione, in corso nei padiglioni della Mostra d’Oltremare di Napoli fino a domenica 15, è in linea con il trend dei maggiori saloni nautici internazionali, come Cannes, Genova, Roma e Düsseldorf, indicando una flessione del mercato. Eppure il salone nautico internazionale di Napoli, organizzato dall’associazione Filiera italiana della nautica (Afina), registra un interesse del pubblico superiore a quanto visto all’ultima rassegna in Germania il mese scorso. “La flessione del mercato nautico e dell’interesse del pubblico è un segnale già emerso lo scorso anno e che a settembre, a Cannes, ha mostrato lo stato di salute della nautica da diporto – spiega Gennaro Amato, presidente di Afina –.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il diportismo torna protagonista a Napoli con l'appuntamento di febbraio, segnando la ripresa del settore dopo il Salone Nautico di Roma.

Questa mattina a Napoli si apre il 52° Nauticsud, l'evento dedicato al mondo della nautica.

