Nato Rutte | Reazione letale e devastante se attaccati

La Nato si difende con fermezza. In un messaggio chiaro, il segretario generale Jens Stoltenberg avverte: “Se ci attaccano, la nostra risposta sarà letale e devastante”. L’alleanza si dice pronta a difendersi da qualsiasi minaccia, sottolineando la sua natura difensiva ma senza lasciare spazio a dubbi sulle conseguenze di un attacco.

(Adnkronos) – Nella Nato "siamo ben preparati contro qualsiasi attacco. Siamo un'alleanza difensiva, ma posso assicurare che la nostra reazione, se tentano di attaccarci, sarà letale e devastante". Lo ha assicurato il segretario generale della Nato Mark Rutte, rispondendo a una giornalista lettone. In conferenza stampa, Rutte ha spiegato che la Nato "ha lanciato poco fa.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Durante un incontro con Donald Trump, il premier olandese Rutte ha sottolineato che, in caso di attacco agli Stati Uniti, i loro alleati, inclusa l’Europa, si schiereranno a supporto.

L'articolo analizza le recenti tensioni tra Donald Trump e le istituzioni europee riguardo alla questione di Greenland.

