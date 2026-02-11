Nato più responsabilità ai Paesi europei | l’analisi dei generali sulla svolta di Trump

Gli Stati Uniti hanno trasferito la leadership del comando Nato di Napoli all’Italia e quella del comando regionale di Norfolk alla Gran Bretagna. I generali spiegano che questa mossa deriva dal nuovo approccio strategico degli USA, in linea con le direttive della ‘National Security Strategy’ di Trump e la ‘National Defence Strategy’ del Pentagono. La decisione segna un cambiamento importante nelle responsabilità europee e nel ruolo delle forze alleate.

(Adnkronos) – La cessione da parte degli Usa della leadership del comando Nato di Napoli all'Italia e quella del comando regionale di Norfolk alla Gran Bretagna? "Credo che si tratti di una conseguenza del nuovo approccio strategico statunitense derivante dalla 'National Security Strategy' di Trump e dalla conseguente 'National Defence Strategy' del Pentagono. Con i due documenti, tra le altre cose, si definisce infatti la necessità da parte statunitense di potenziare e responsabilizzare gli alleati in un'ottica di 'burden sharing', cioè di ripartizione degli oneri non solo finanziari, da distinguere bene dal 'power sharing' nel quale qualcuno potrebbe ingenuamente sperare".

