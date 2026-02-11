Nato | Più responsabilità agli europei

Gli alleati europei assumono ruoli di leadership nella struttura di comando della Nato. Dopo anni di attese, i paesi europei prendono in mano le redini di decisioni importanti, rafforzando il loro ruolo all’interno dell’Alleanza Atlantica. La mossa arriva mentre si intensificano le tensioni globali e si cerca di ridisegnare l’equilibrio di potere tra Stati Uniti e Europa.

15.25 "Gli alleati europei assumono nuovi ruoli di leadership nella struttura di comando della Nato". Lo annuncia la portavoce dell'Alleanza Atlantica,Hart. L'Italia assumerà il comando di Napoli, il Regno Unito quella di Norfolk e la Germania e la Polonia condivideranno la leadership di Brunssum,nei Paesi Bassi. Gli Usa, alla guida del comando marittimo, conserveranno i comandi terrestre e aereo. "E' una decisone storica", ha detto il presidente del comitato militare della Nato, l'amm.Cavo Dragone.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Gli Stati Uniti hanno trasferito la leadership del comando Nato di Napoli all’Italia e quella del comando regionale di Norfolk alla Gran Bretagna.

La Groenlandia torna al centro dell’attenzione internazionale con le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che annuncia un accordo con la NATO e la sospensione dei dazi verso l’Europa.

The Time Is Over: Europe Must Take Responsibility for Its Own Security! #NATO

