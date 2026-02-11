Nato da il via a Sentinella Artica

Il Comando Operativo Alleato ha ufficialmente avviato il piano

18.30 Il Comando Operativo Alleato, responsabile delle operazioni Nato, ha dato il via al piano "Artic Sentry, Sentinella Artica. "Sfrutterà la forza dell' Alleanza per proteggere il nostro territorio e garantire che l'Artico e l' estremo nord rimangano sicuri",ha spiegato il comandante supremo alleato in Europa Alexus Grynkewich. "Fa seguito-ha detto Grynkewich -a un incontro tra il presidente Trump e il generale Rutte considerando l'attività militare della Russia e il crescente interesse della Cina in quella zona".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Comando Operativo

La Nato ha annunciato l’avvio di Sentinella Artica, un’operazione che coinvolge il Comando Operativo Alleato.

Il Comando operativo della NATO ha annunciato l’avvio dell’operazione Sentinella artica, un nuovo programma che mira a rafforzare la presenza militare nella regione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Comando Operativo

Argomenti discussi: La trasformazione della Sig.ra Vanda e il Mago del Riciclo | Spettacolo a cura di Ambaradan teatro; USA cedono a ufficiali europei la guida di due importanti basi NATO; Mosca: Presto ritorsioni per congelamento asset. Axios: Usa pronti a garanzia sull'articolo 5 Nato; L'Arcella, il quartiere di Padova dove chi è nato ritorna a vivere: Non lo cambierei con nessun altro. La zona rossa? L'ho vissuta come uno stigma.

Nato, al via la missione Sentinella Artica per la Groenlandia. Mosca: «Pronti a risposta»Oggi a Bruxelles i vertici Nato hanno dichiarato di aver dato il via ad Arctic Sentry (Sentinella Artica), un'operazione strategica ... msn.com

NATO dà il via ad Arctic Sentry: difenderà l’estremo NordL’Alleanza atlantica attiva un’operazione tesa a mantenere la stabilità in una delle aree globali più significative - Attenzione per la sicurezza nella zona viste le attività di Russia e Cina ... rsi.ch