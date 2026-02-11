Nasce la senologia unica il gigante da 90mila esami l’anno

La nuova struttura di senologia unifica i servizi tra l’AUSL e l’ospedale Sant’Orsola. L’obiettivo è accelerare i controlli e intervenire prima sul tumore al seno. Con 90mila esami all’anno, il polo unico punta a migliorare l’efficienza e la precisione delle diagnosi. La collaborazione tra le due istituzioni promette di ridurre i tempi di attesa e di offrire una risposta più rapida alle donne che si affidano ai loro servizi.

Un polo unico della senologia nasce dall’alleanza tra AUSL e Sant’Orsola per battere sul tempo il tumore al seno. La nuova “Senologia Interaziendale” sarà una macchina organizzativa imponente: 90 mila mammografie eseguite ogni anno, di cui 70 mila nell’ambito del programma di screening che.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su SantOrsola AUSL Bologna, nasce un'unica Senologia: il video A Bologna nasce un nuovo centro dedicato alla senologia, unendo le forze tra Ausl e Irccs Policlinico Sant’Orsola. Tumori, un’unica senologia per Bologna: nasce in Emilia-Romagna uno dei Centri screening e diagnosi più grandi d’Italia Bologna ha un nuovo centro per la lotta al tumore alla mammella. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su SantOrsola AUSL Argomenti discussi: AL VIA RASSEGNA MEDICINA È CULTURA DELL’ORDINE DEI MEDICI DI CASERTA 14 FEBBRAIO; Virus Nipah e spillover: prevenzione ambientale e cultura del rischio come prima difesa. Intervista a Davide Di Domenico (Biologo-Entomologo); Unità Funzionale Attività consultoriali Zona distretto Valdarno: Filippo Francalanci è il nuovo responsabile; ASL Lecce. Ospedale Vito Fazzi, 13 febbraio saluto del tedoforo di Milano Cortina 2026 ai pazienti pediatrici. Tumori, un’unica senologia per Bologna: nasce in Emilia-Romagna uno dei centri screening e diagnosi più grandi d’ItaliaAusl e Irccs Policlinico Sant’Orsola uniscono le forze in un percorso interaziendale con tecnologia all’avanguardia e numerosi professionisti. Già oggi eseguite oltre 90mila mammografie l’anno, di cui ... msn.com Bologna, nasce un'unica Senologia: il videoIn Emilia-Romagna arriva uno dei Centri screening e diagnosi più grandi d’Italia. Ausl e Irccs Policlinico Sant’Orsola uniscono le forze in un percorso interaziendale In Emilia-Romagna arriva uno dei ... ilrestodelcarlino.it Legami che vanno oltre le cure e il reparto Una paziente di senologia oncologica ci racconta il giorno dell’intervento: “Non ero sola: accanto a me le mie ‘'amiche di reparto’ che stavano vivendo la mia stessa esperienza”. Perché quando si attraversa insiem - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.