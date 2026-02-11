Nasce la nuova Nato | generali europei ai vertici dei comandi del Vecchio Continente

La Nato cambia volto. Il nuovo assetto si concretizza con il trasferimento dei comandi operativi ai militari europei, mentre gli Stati Uniti si allontanano da ruoli di primo piano. Secondo fonti anonime, il segretario generale Mark Rutte e l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone stanno lavorando a un piano per rafforzare la presenza europea alla guida delle operazioni sul continente.

Il progetto inizierà dal comando di Napoli, che si occupa del fronte Sud: la guida dovrebbe essere assunta da un generale italiano.

Gli Stati Uniti hanno trasferito la leadership del comando Nato di Napoli all’Italia e quella del comando regionale di Norfolk alla Gran Bretagna.

