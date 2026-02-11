Napoli tenta di forzare i varchi senza biglietto alla stazione Garibaldi e prende a morsi la controllora

Un uomo ha cercato di entrare senza biglietto alla stazione Garibaldi di Napoli. Quando gli agenti gli hanno chiesto di mostrare il biglietto, lui ha reagito in modo violento e ha morso una controllora. La donna è rimasta ferita, e l’uomo è stato subito fermato. La scena ha creato scompiglio tra i passeggeri, alcuni spaventati e altri arrabbiati. La polizia sta ora indagando sull’accaduto.

Momenti di forte tensione alla stazione Garibaldi, dove un uomo ha tentato di forzare i varchi di accesso senza biglietto. A darne notizia è il presidente dell’Eav, Umberto Di Gregorio, attraverso un post pubblicato sui social. Secondo quanto riferito, l’uomo sarebbe stato prontamente fermato dal personale della Protezione Aziendale e dalle guardie giurate in servizio. Alla richiesta di fermarsi, però, avrebbe reagito in modo violento e aggressivo, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. «Immediatamente intervenivano anche i militari e poco dopo anche i poliziotti allertati subito dalla Protezione Aziendale», spiega Di Gregorio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, tenta di forzare i varchi senza biglietto alla stazione Garibaldi e prende a morsi la controllora Approfondimenti su Napoli StazioneGaribaldi Senza biglietto, assale a morsi la controllora, in 6 per fermarlo: panico sulla Circumvesuviana Un uomo di 30 anni ha cercato di salire su un treno della Circumvesuviana senza biglietto, ma è stato subito fermato. Tenta di forzare la porta del bar della stazione di Como San Giovanni: denunciato due volte in un giorno Un uomo è stato denunciato due volte in un solo giorno per aver tentato di forzare la porta del bar nella stazione di Como San Giovanni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Napoli StazioneGaribaldi Argomenti discussi: Circumvesuviana, tenta di superare i varchi senza biglietto, Di Gregorio: 'Un pazzo furioso'; Circumvesuviana, tenta di superare i varchi senza biglietto, Di Gregorio: Un pazzo furioso; Morde una persona e si scaglia contro poliziotti e militari: paura alla stazione Garibaldi di Napoli; Tarì, il rispetto è forza: il centro orafo lancia una rete permanente contro la violenza di genere. Napoli, tenta di rapinare una donna che attende l’autobus: arrestato un 52enneNapoli, domenica pomeriggio. Un uomo è in sella a uno scooter con targa coperta e si avvicina a una donna che sta aspettando l’autobus alla fermata Corso Amedeo di Savoia. In pochi secondi l’individuo ... ilmattino.it Stasera Napoli-Como di Coppa Italia, Fabregas tenta il colpo: ma dove vive il tecnico spagnolo - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.