Napoli San Giovanni 41enne arrestato con cocaina

La polizia di Napoli ha arrestato un uomo di 41 anni a San Giovanni. Durante un controllo antidroga, i agenti lo hanno fermato in strada e trovato in possesso di 10 grammi di cocaina. L’uomo, con precedenti, è stato portato in questura e ora dovrà rispondere di possesso di droga.

Napoli, controlli antidroga a San Giovanni: un uomo con precedenti fermato in strada e trovato in possesso di 10 grammi di cocaina, scatta l'arresto. Servizi straordinari contro il traffico di droga. Continuano senza sosta le attività predisposte dalla Questura di Napoli per contrastare detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri cittadini. Nel pomeriggio di ieri, un'operazione della Polizia di Stato ha portato all'arresto di un 41enne napoletano già noto alle forze dell'ordine, anche per precedenti specifici legati alla droga. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli Il controllo in strada e il comportamento sospetto.

