Napoli potrebbe cambiare volto a fine stagione. Secondo alcune voci, già circolano ipotesi di rivoluzione nel club azzurro, con possibili cambi di allenatore e di alcuni giocatori chiave. La società si prepara a prendere decisioni importanti in vista del nuovo campionato, mentre tifosi e addetti ai lavori aspettano con ansia sviluppi concreti.

"> Scossone in vista in casa Napoli. A lanciare l’indiscrezione è il giornalista Paolo Bargiggia che, attraverso i propri canali social, parla apertamente di una possibile rivoluzione al termine della stagione. Secondo quanto riportato, il club azzurro potrebbe salutare Antonio Conte a fine campionato. Non solo: Giovanni Manna verrebbe retrocesso a un ruolo in Primavera, incarico già ricoperto in passato alla Juventus. L’indiscrezione non si ferma qui. Per la panchina circolano già alcuni nomi: Vincenzo Italiano e Francesco Farioli sarebbero i favoriti, con Roberto De Zerbi più defilato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, rivoluzione a fine stagione? L’indiscrezione di Bargiggia

