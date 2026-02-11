I tifosi del Napoli hanno preso di mira Lukaku dopo l’errore dal dischetto contro il Como. Su X e Instagram i commenti sono duri: molti lo criticano, altri lo invitano ad andare in Arabia. La rabbia dei supporter si è scatenata sui social subito dopo la partita, mentre il belga fatica a riconquistare il supporto.

Se Romelu Lukaku sbaglia il rigore, allora davvero qualcosa non va. Lui che è specialista dagli undici metri, lui che in carriera ne ha toppati solo 8 su 49, lui che con l’Inter ne ha segnati 1919. L’errore di Romelu dal dischetto, in Coppa Italia contro il Como, è lo specchio della sua condizione attuale. Tirato forte, nervoso, ha cercato di impeto l’angolino a sinistra del portiere, ma il tiro del belga non ha centrato lo specchio della porta. Dal dischetto non è parso il solito Lukaku, di solito calcia con maggiore tranquillità, dopo la rincorsa si ferma per un attimo, scruta e poi tira con sicurezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, rabbia social contro Lukaku: "Da campionato amatoriale". E c'è chi lo invita ad andare in Arabia

