Napoli prosegue la maledizione Coppa Italia | il Como passa ai rigori al Maradona

Prosegue la maledizione Coppa Italia per il Napoli. Gli azzurri salutano la competizione nazionale a causa di una sconfitta ai rigori contro il Como, dopo l'1-1 nei tempi regolamentari firmato da Baturina e Vergara. Al termine di una lunga serie di penalty, decisivo è ancora una volta un errore.🔗 Leggi su Napolitoday.it

