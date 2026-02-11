Napoli prosegue la maledizione Coppa Italia | il Como passa ai rigori al Maradona
Napoli esce di scena dalla Coppa Italia. La squadra di Spalletti perde ai rigori contro il Como, dopo aver pareggiato 1-1 nei tempi regolamentari. La partita si gioca al Maradona e, ancora una volta, i tifosi azzurri devono affrontare una delusione.
Prosegue la maledizione Coppa Italia per il Napoli. Gli azzurri salutano la competizione nazionale a causa di una sconfitta ai rigori contro il Como, dopo l'1-1 nei tempi regolamentari firmato da Baturina e Vergara. Al termine di una lunga serie di penalty, decisivo è ancora una volta un errore.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Coppa Italia, Napoli - Como si chiude in parità: ma ai rigori passa un grandissimo Como!
Al Maradona, Napoli e Como si sono sfidate nei quarti di finale di Coppa Italia.
Coppa Italia, Napoli fuori: il Como passa ai rigori e vola in semifinale
Il Napoli saluta la Coppa Italia dopo una gara combattuta contro il Como.
Napoli, prosegue la maledizione Coppa Italia: il Como passa ai rigori al MaradonaGli azzurri si fermano ai quarti contro i lariani al termine di una lunga serie di penalty. A sbagliare è ancora Lobotka come tre anni fa contro la Cremonese ... napolitoday.it
Napoli, la maledizione infortuni e il tesoro VergaraskheliaUn sorriso amaro. Il ritorno alla vittoria, ma un altro tremendo infortunio. L’ennesimo grave, quello di Di Lorenzo, che fa infuriare Conte e lo porta a un duro sfogo dopo la partita contro la deriva ... msn.com
Primo gol in Champions. Primo gol in campionato. Primo gol in Coppa Italia. Il “triplete” di Antonio Vergara. - facebook.com facebook
#Napoli 0-1 #Como : Martin Baturina penalty! #NapoliComo #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFrecciarossa x.com
