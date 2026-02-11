Napoli ottimismo per il top | potrebbe tornare contro la Roma

Il Napoli si sta allenando intensamente per il big match di domenica sera contro la Roma. La squadra di Spalletti ha bisogno di tutta la sua forza e determinazione per cercare di ottenere i tre punti. La Roma, in buona forma, punta anch’essa alla vetta e renderà difficile la sfida. I tifosi sperano in un risultato positivo e in un ritorno importante di alcuni giocatori chiave.

Il Napoli si prepara al big match di domenica sera contro la Roma. Servirà l'impegno e la qualità massima per vincere contro una Roma certamente in forma e che punta anch'essa alle posizioni di vertice del campionato. Antonio Conte sa toccare le corde giuste dei calciatori, ma spera anche di avere qualche rinforzo dall'infermeria, che potrebbe essere Scott McTominay. Napoli-Roma, c'è ottimismo per McTominay: lo scozzese potrebbe rientare. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, c'è ottimismo sulle condizioni di Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli ha saltato il match di ieri contro il Como a causa dell'infiammazione di un tendine sul gluteo, che lo ha portato al riposo forzato in Coppa Italia.

