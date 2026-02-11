Napoli orgoglio e rabbia | Conte applaude i suoi ma attacca il sistema

Napoli festeggia con orgoglio, ma le tensioni sono ancora alte. Antonio Conte applaude i suoi giocatori, stanchi ma determinati, dopo una partita difficile. Tuttavia, non manca di criticare il sistema che, a suo giudizio, mette ostacoli e crea ingiustizie. La scena rispecchia la miscela di rabbia e fierezza che attraversa la città dopo questa sfida.

NAPOLI – Antonio Conte guarda i suoi alla fine della battaglia e vede un manipolo di reduci stanchi ma valorosi. Il Napoli esce dalla Coppa Italia ai rigori contro il Como, ma lo fa tra gli applausi dei 50mila del Maradona. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, la qualificazione, viste le assenze di McTominay e Di Lorenzo, sembrava quasi una follia. E invece gli azzurri hanno sfiorato l'impresa. Resta la rabbia per la mancata espulsione di Ramon a inizio ripresa, episodio che ha acceso la tensione sugli spalti. Ma Conte non vuole trasformare la serata in un processo arbitrale: «Basta parlare delle decisioni degli arbitri, in ogni partita c'è qualcuno che si lamenta.

Dopo l’eliminazione in Europa, Antonio Conte non nasconde il suo disappunto.

Dopo un difficile match nel freddo del Benelli, Miramari si presenta con un punto guadagnato, considerato un risultato equo.

