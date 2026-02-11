Napoli Elmas risponde alle critiche | Ci dispiace volevamo andare avanti

Napoli cerca di reagire alle critiche dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. La squadra ha dominato contro il Como, soprattutto nel secondo tempo, ma non è bastato. Elmas ha detto che volevano andare avanti e dispiace, ma l'eliminazione resta un colpo duro.

Un’eliminazione dalla Coppa Italia che ancora brucia in casa Napoli. Contro il Como, però, gli azzurri hanno per lunghi tratti dominato la partita, soprattutto nel secondo tempo, rialzando la testa dopo il vantaggio iniziale di Baturina su rigore. Alla fine è arrivata la sconfitta ai penalty, che lascia un po’ di amaro in bocca, come confermato stesso da Eljif Elmas al termine della sfida. “È dura uscire così, ma non molliamo”, il macedone carica la squadra. Ormai è diventato titolare fisso di questo Napoli in piena emergenza. E ieri ha giocato un’ottima partita, così come quasi tutti i suoi compagni di squadra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Elmas risponde alle critiche: “Ci dispiace, volevamo andare avanti” Approfondimenti su Napoli CopaItalia Faccio politica, mica lo "Schiattamuorto", Tajani risponde alle critiche per i salti su palco Napoli Faccio politica, mica lo "Schiattamuorto", Tajani risponde alle critiche per i salti su palco Napoli – Il video Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Napoli CopaItalia Argomenti discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Coppa Italia, la prima semifinale è Inter-Como: Napoli ko ai rigori; Coppa Italia, il Como 1907 conquista la semifinale. Dopo l'uno a uno dei tempi regolamentari , decisivo il rigore di Lobotka parato da Butez; Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Conte dà fiducia a Vergara, Vanoli punta su Piccoli. Napoli, vittoria folle a Marassi in dieci: con il Genoa decide Hojlund su rigore al 95'GENOVA - Tre gol, due errori che pesano come macigni, un’espulsione e un rigore al 95’. Il Napoli vince a Marassi una partita che sembrava scivolare via più volte, ribaltata con il talento davanti e s ... msn.com Il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, emittente partner del club azzurro, per commentare a caldo l'eliminazione degli azzurri in Coppa Italia, contro i lariani del Como, allenati dal tecnico spagnolo Cesc Fabregas. - facebook.com facebook Napoli, Lukaku si allena e sarà a Copenaghen: recupera anche Elmas. Out Neres x.com

