Napoli-Como potrebbe essere annullata? Il rigore di Milinkovic Savic e il regolamento | tutti i dubbi

Il match tra Napoli e Como potrebbe essere fermato. Il motivo? Il rigore calciato da Milinkovic Savic, che ha fatto discutere molto. La palla ha colpito la traversa, poi il portiere e infine è entrata in porta. Ma la partita potrebbe essere annullata: c’è chi sostiene che il gol non fosse valido, perché il tiro ha toccato il portiere prima di entrare. La decisione finale dipenderà dagli arbitri, ma la questione resta aperta e crea tensione tra le due squadre.

Il calcio di rigore calciato da Milinkovic Savic è al centro delle discussioni. La palla ha preso la traversa, ha toccato il portiere ed entrata in porta: "Il gol non era valido" Un bolide incredibile: un tiro fortissimo che, con un pizzico di fortuna è terminato in rete dopo aver colpito la traversa e la schiena del portiere avversario. Il penalty calciato da Milinkovic Savic, il sesto della serie finale del match tra il Napoli e il Como, che ha visto gli uomini di Fabregas imporsi, ha fatto discutere e creato dubbi.

