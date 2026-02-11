Napoli-Como 7-8 dcr coppa amara | azzurri eliminati

Il Napoli esce dalla coppa dopo una partita infinita. La sfida si decide ai rigori, con il punteggio finale di 7-8. I tifosi sono rimasti col fiato sospeso fino all’ultimo, sperando in un’ultima chance, ma alla fine i padroni di casa devono salutare la competizione. La tensione si tagliava con il coltello, e i calci di rigore hanno deciso il destino di entrambe le squadre. I giocatori sono usciti dal campo con le facce scure, consapevoli di aver dato tutto, ma anche di averla pers

È andata come poteva: ai rigori. Fino alla fine, col cuore in gola per il risultato e con il viaggio per Milano prenotato. Ma non è andata come doveva. Alla fine è il destro di Stanislav Lobotka a segnare la conclusione dell’esperienza in Coppa Italia del Napoli di Antonio Conte. Anche per quest’anno. Un’altra notte da dimenticare, stavolta dal dischetto, dopo una gara voluta e riacciuffata, forse anche meritata nel finale. Quanto peserà sulla valutazione della stagione? Con un trofeo in tasca e uno ormai perso. Un altro, dopo la Champions salutata due settimane fa. Sarebbe servita un po’ di buona sorte stavolta. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Como 7-8 (d.c.r), coppa amara: azzurri eliminati

Il Napoli viene eliminato dalla Coppa Italia ai quarti di finale contro il Como.

