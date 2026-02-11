Nancy Guthrie giallo in Arizona sangue in casa e un uomo armato Tutto sul mistero che scuote l’America

Una donna di nome Nancy Guthrie è stata trovata morta in Arizona in circostanze ancora da chiarire. In casa ci sono tracce di sangue e un uomo armato si aggira ancora nella zona. Le autorità stanno indagando su questo caso che ha già attirato l’attenzione di tutta l’America, anche perché la vittima è madre di Savannah Guthrie, nota conduttrice televisiva della NBC. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo davvero in quella casa e chi si nasconda dietro questa tragedia.

Il caso della scomparsa di Nancy Guthrie è diventato uno dei gialli più seguiti negli Stati Uniti in questo inizio 2026, non soltanto per gli elementi inquietanti emersi fin dalle prime ore, ma anche per l'esposizione mediatica inevitabile legata alla notorietà della figlia, la storica anchor della NBC Savannah Guthrie. La donna, 84 anni, è sparita dalla sua abitazione di Tucson nella notte tra il 30 e il 31 gennaio. Le ultime tracce riconducono tutte all'interno e all'esterno della casa: il videocitofono improvvisamente disattivato, il sistema di sicurezza che rileva una presenza notturna e, alle 2:28, la perdita di connessione del pacemaker con l'applicazione di controllo installata sul cellulare, rimasto nell'abitazione insieme all'orologio digitale, al portafoglio, all'apparecchio acustico e ai medicinali salvavita per il cuore e la pressione, senza i quali – ha spiegato la figlia – la sua vita sarebbe seriamente a rischio.

