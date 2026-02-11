Musica drink e torta | il Vittoria Bar spegne la sua prima candelina

Sabato 28 febbraio, il Vittoria Bar di Bettola ha festeggiato il suo primo compleanno. Alle 12, clienti e amici si sono riuniti per brindare e ascoltare musica, condividendo un momento di festa nel locale che ha aperto un anno fa. Tanti hanno partecipato all’evento, tra drink, torta e buona compagnia, per celebrare questa prima tappa importante.

Sabato 28 febbraio a Bettola il primo compleanno del Vittoria bar. Drink e musica a partire dalle ore 12. Dalle ore 19,30 stuzzichini, alle ore 22 brindisi con torta.Info e prenotazioni: Marty 366 8770191.

