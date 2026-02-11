Musart Festival 2026 | info e programma

Il Musart Festival 2026 si prepara a tornare con un cartellone ricco di grandi nomi. Tra gli ospiti ci saranno Ben Harper, Alfa, Mannarino, Luca Carboni e il ritorno di Elio e le Storie Tese. Non mancheranno i grandi classici come i “Carmina Burana” con il Coro e l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e un concerto speciale all’alba di Vittorio. L’evento promette musica per tutti i gusti, dal pop al rock, con momenti di festa e spettacoli di alto livello.

Il sound ispirato di Ben Harper, il cantautorato pop di Alfa, quello viscerale di Mannarino e la festa in musica di Luca Carboni, senza dimenticare il ritorno di Elio e le Storie Tese, i "Carmina Burana" con Coro e Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e il concerto all'alba di Vittorio.

