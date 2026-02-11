Muro della Libertà a Napoli | un’incredibile opera di inclusione scolastica da Guinness

Napoli si è tinta di colori e messaggi di speranza con il “Muro della Libertà”, un progetto che coinvolge studenti e cittadini. L’opera, realizzata in città, ha già battuto il record mondiale per la sua dimensione e il suo valore simbolico. Tante scuole si sono unite per creare un grande muro che rappresenta inclusione, libertà e solidarietà. L’iniziativa ha attirato l’attenzione di molti, che hanno visto in questa opera un gesto concreto contro ogni forma di esclusione.

"> Il “Muro della Libertà”: un’iniziativa che unisce arte e educazione. Questa mattina, presso la sala giunta di Palazzo San Giacomo a Napoli, si è svolto un importante incontro tra rappresentanti degli istituti scolastici, artisti e istituzioni locali, dedicato al progetto “Muro della Libertà”. Quest’opera, firmata dall’artista Alessandro Ciambrone, ha recentemente ottenuto il riconoscimento nel Guinness World Record e si trova all’interno della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Durante l’incontro, si è parlato del potere rigenerativo dell’arte e dell’importanza del documentario “Libero dentro” del regista Giuseppe Alessio Nuzzo, che affronta tematiche legate alla libertà e alla riabilitazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - “Muro della Libertà” a Napoli: un’incredibile opera di inclusione scolastica da Guinness. Approfondimenti su Muro della Libertà Il Muro della Libertà da Guinness diventa "opera collettiva" Dal 12 gennaio, il Muro della Libertà, riconosciuto dal Guinness dei primati, si trasforma in un’opera collettiva. Santa Maria Capua Vetere, il Muro della Libertà diventa opera collettiva: al via il nuovo progetto di Ciambrone A Santa Maria Capua Vetere, il progetto del Muro della Libertà, realizzato dall’artista Alessandro Ciambrone nel carcere locale, si apre a una partecipazione più ampia. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Muro della Libertà Argomenti discussi: Presentazione del progetto Muro della libertà; The Wall dei Pink Floyd parla all'oggi, dalle guerre a quello che succede negli Usa: dobbiamo abbattere il muro dell'indifferenza e anche la danza è un atto politico; Disabilità e Garante: serve libertà, non un nuovo ufficio nel 'muro di gomma' della burocrazia; Precipita da un albero e cade su un muro dopo un volo di tre metri. Muro della Libertà a Napoli: un’incredibile opera di inclusione scolastica da Guinness.Questa mattina, presso la sala giunta di Palazzo San Giacomo a Napoli, si è svolto un importante incontro tra rappresentanti degli istituti scolastici, artisti e istituzioni locali, dedicato al proget ... napolipiu.com Scuola e inclusione, a Napoli l'opera da Guinness del Muro della libertàL'iniziativa vede in campo artisti, studenti, comune e garante dei detenuti ... msn.com Napoli, il Muro della Libertà unisce scuola e inclusione: l’incontro a Palazzo San Giacomo Si è tenuto questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, l’incontro con gli istituti scolastici dedicato al progetto “Muro della Libertà”, l'opera da Guinness W - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.