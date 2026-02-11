Firenze piange una donna che, scomparsa lo scorso anno, ha lasciato 30mila euro al parco degli animali. La notizia ha fatto il giro della città, portando tristezza ma anche gratitudine per il gesto d’amore nei confronti degli animali. La somma sarà destinata a migliorare le strutture e il benessere degli ospiti a quattro zampe del parco.

Firenze, 11 febbraio 2026 – Un grande gesto d’amore verso gli amici a quattro zampe. Una donna scomparsa lo scorso anno ha lasciato 30mila euro al parco degli animali della nostra città. E il Comune di Firenze ha in questi giorni ufficialmente accettato il nuovo lascito testamentario. La bella cifra confluirà nel piano di investimenti per il potenziamento della struttura e si sommerà ad un precedente lascito, della grossa cifra di 580mila euro, che ha già permesso l’avvio degli attuali lavori di ampliamento. E’ grazie a queste eredità che il parco degli animali potrà contare su nuovi spazi e servizi sempre più efficienti per l’accoglienza dei cani abbandonati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore e lascia 30mila euro al parco degli animali

Approfondimenti su Parco degli Animali

Nel Parco degli Animali di Firenze, un incidente ha causato la morte di Nero, un cane meticcio di 12 anni.

La giunta di Palazzo Vecchio ha approvato, su proposta della vicesindaca Paola Galgani, un intervento di ampliamento del Parco degli Animali.

