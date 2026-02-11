Mps si dimette il consigliere Stefano Di Stefano | l’inchiesta per insider trading

Stefano Di Stefano, consigliere di Banca Monte dei Paschi di Siena, si è dimesso subito dopo essere stato coinvolto in un’inchiesta per insider trading. La decisione arriva in un momento delicato per la banca, mentre proseguono le indagini che riguardano anche altri membri del consiglio. La sua uscita cambia gli equilibri all’interno del board e potrebbe influenzare le prossime mosse della banca.

Stefano Di Stefano, amministratore non indipendente di Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) e componente del Comitato Rischi e Sostenibilità, ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza immediata. L’uscita di scena di Di Stefano, che ricopre anche il ruolo di alto dirigente presso il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), avviene per ragioni legate a una vicenda giudiziaria. Si tratta, nello specifico, dell’apertura di un’ indagine a suo carico da parte della Procura di Milano per l’ipotesi di reato di insider trading. La decisione è stata accompagnata da una nota ufficiale dell’istituto senese, nella quale si ringrazia il consigliere per l’attività svolta negli anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

