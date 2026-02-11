Mps si dimette il consigliere e dirigente Mef indagato per insider trading

Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si è dimesso dopo essere stato indagato a Milano per insider trading. La notizia arriva pochi giorni dopo le polemiche intorno alla sua posizione nel consiglio di amministrazione di Mps.

(Adnkronos) – Stefano Di Stefano, dirigente del Mef e consigliere di Mps indagato a Milano per insider trading, si è dimesso. A comunicarlo, una nota dell'istituto bancario. "Banca Monte dei Paschi di Siena – si legge – comunica che Stefano Di Stefano, amministratore non indipendente, componente del Comitato Rischi e Sostenibilità, ha rassegnato nella giornata odierna le proprie dimissioni dalla carica, con decorrenza immediata, per ragioni personali e in relazione all’avvio di indagini a suo carico". "La banca, preso atto della decisione assunta, ringrazia il Dott. Di Stefano per l’attività svolta quale Consigliere di Amministrazione in questi anni", conclude la nota.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Mps Consigliere

Un dirigente del Ministero dell’Economia e un consigliere di Mps sono finiti nel mirino della procura per insider trading.

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Mps dal 2022.

Ultime notizie su Mps Consigliere

