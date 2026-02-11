Mps si dimette da consigliere Di Stefano | è indagato per insider trading

Stefano Di Stefano si dimette subito da consigliere di Monte dei Paschi di Siena. La decisione arriva dopo che l’amministratore, che faceva parte del Comitato Rischi e Sostenibilità, è stato indagato per insider trading. La banca non ha aspettato e ha accettato le sue dimissioni, che sono diventate effettive immediatamente.

Banca Monte dei Paschi di Siena comunica le dimissioni immediate di Stefano Di Stefano, amministratore non indipendente e componente del Comitato Rischi e Sostenibilità. La decisione, si legge in una nota ufficiale dell’istituto, è stata assunta “per ragioni personali e in relazione all’avvio di indagini a suo carico”. Nel comunicato, Mps prende atto della scelta e ringrazia Di Stefano “per l’attività svolta quale Consigliere di Amministrazione in questi anni”. Le dimissioni arrivano in un momento delicato per la banca senese, ancora al centro delle dinamiche del cosiddetto risiko bancario. La Procura di Milano ha infatti iscritto Di Stefano nel registro degli indagati con l’ipotesi di insider trading. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Mps, si dimette da consigliere Di Stefano: è indagato per insider trading Approfondimenti su Monte dei Pashi Insider Trading Stefano Di Stefano si dimette da consigliere Mps dopo l'indagine per insider trading Stefano Di Stefano si dimette da consigliere di Monte dei Paschi di Siena. Il consigliere Mps Stefano Di Stefano si dimette dopo l’inchiesta per insider trading La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Monte dei Pashi Insider Trading Argomenti discussi: Mps, si dimette da consigliere Di Stefano, indagato per insider trading; Stefano di Stefano si dimette da Mps; Mps, si dimette il consigliere indagato per insider trading; Insider trading, Di Stefano si dimette da consigliere Mps. Mps, si dimette il consigliere Stefano Di StefanoL'atto del dirigente del Mef dal board di Rocca Salimbeni sono da collegarsi all'indagine a suo carico per insider trading della Procura di Milano per l' acquisto di azioni Mediobanca e Mps ... rainews.it Mps, si dimette da consigliere Di Stefano indagato per insider tradingNella nota si legge: Con decorrenza immediata, per ragioni personali e in relazione all’avvio dlele indagini a suo carico ... repubblica.it Blu Basket, nuovo caos: Baruffi si dimette da presidente ad interim per la seconda volta. La PEC spedita nella giornata di mercoledì segue a sei giorni di distanza il primo passo indietro, poi ricucito in extremis. Società al lavoro per organizzare la trasferta di Bri - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.