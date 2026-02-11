Mps le dimissioni del dirigente del Mef dopo l’indagine

Stefano Di Stefano si dimette dalla sua posizione all’interno del Monte dei Paschi di Siena. La decisione arriva dopo che è emersa un’indagine, anche se i motivi precisi non sono stati ancora chiariti ufficialmente. La banca fa sapere che Di Stefano lascia i suoi ruoli, tra cui quello di membro del comitato rischi e sostenibilità. La notizia scuote il mondo finanziario e apre nuovi interrogativi sul futuro dell’istituto.

Il Monte dei Paschi di Siena comunica che Stefano Di Stefano, amministratore non indipendente e componente del comitato rischi e sostenibilità, ha rassegnato oggi le proprie dimissioni dalla carica. La decorrenza è immediata. Le motivazioni addotte sono ragioni personali e in relazione all’avvio di indagini a suo carico. Il Monte, preso atto della decisione, ringrazia Di Stefano per l’attività svolta quale consigliere in questi anni. Di Stefano, che è anche un alto dirigente del Tesoro, è indagato a Milano per insider trading sui titoli Mps e Mediobanca. Secondo quanto ha scritto ieri Il Fatto Quotidiano Di Stefano avrebbe investito 100 mila euro in azioni Mps e Mediobanca a ridosso dell’offerta pubblica di scambio da parte di Siena.🔗 Leggi su Open.online

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del ministero dell’Economia e delle Finanze e membro del consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena.

La procura di Milano ha aperto un’indagine su Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

