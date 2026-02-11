mps dopo la scalata il maxi dividendo

Il 27 febbraio è la data scelta da Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Monte dei Paschi, per presentare il nuovo piano industriale della banca. La notizia arriva dopo la recente scalata e l’annuncio di un maxi-dividendo, che ha fatto discutere gli investitori e i dipendenti. Ora si attende di capire quali saranno le strategie future dell’istituto toscano.

La data da segnare sul calendario è il 27 febbraio, quella che il ceo di Mps, Luigi Lovaglio, ha indicato per la presentazione del nuovo piano industriale. In quel giorno ci sarà risposta a molte delle domande che si avviluppano intorno al nuovo gruppo Mps-Mediobanca. A partire dal delisting sì-delisting no di Piazzetta Cuccia: «Come precisato nel documento dell'Opas, si arriverà ad avere il pieno livello di sinergie con l'ottimizzazione dell'integrazione» tra le due realtà, ha detto il banchiere, «l'obiettivo è generare il massimo livello di sinergie per i nostri stakeholder». Lovaglio sceglie le parole con cura, anche perché in queste settimane le trattative nel cda e tra i soci sono fitte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e consigliere di Montepaschi, si trova al centro di un’indagine.

