Motori auto diesel | i 5 più potenti sul mercato nel 2026

Le case automobilistiche più grandi del mondo presentano motori diesel con oltre 250 cavalli. AudiVolkswagen, Bmw, Land Rover, Mazda e Mercedes sono gli unici produttori a offrire queste potenze sul mercato nel 2026. Sono modelli che puntano a chi cerca prestazioni elevate, anche nel segmento dei diesel.

A giudicare dai configuratori online dei vari marchi, avere oggi in gamma un motore diesel sembra quasi un’eresia. In primo piano ecco i modelli elettrici, seguiti poi da quelli ibridi plug-in; immancabile la gamma Suv - per moda, mica per efficienza - e così via arrivando sino in fondo. I diesel sono il fanalino di coda, all’ultimo posto, quasi nascosti, come a non volerli evidenziare. Eppure (pochi, molto meno che in passato) ci sono. Il calo di vendite di motori a gasolio in favore di una crescita sempre maggiore di veicoli ibridi a benzina è cosa nota e voluta. Si pensi che nel 2025, in Italia, il diesel ha coperto una quota di mercato del 9,1%, in calo di 4 punti percentuali rispetto all’anno precedente e in continua discesa (10 anni fa valeva il 57% del mercato italiano, dati Unrae). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L’Unione Europea ha deciso di rinviare lo stop alla vendita di auto a benzina e diesel, previsto inizialmente per il 2035, adottando un approccio più flessibile.

La legge di bilancio 2026 introduce un aumento delle accise sul diesel, con un incremento di 4,05 centesimi al litro, prevedendo un incremento di circa 2,50 euro per il pieno.

Audi/Volkswagen, Bmw, Land Rover, Mazda e Mercedes sono gli unici produttori ad avere in gamma motori a gasolio con più di 250 Cv di potenza massima. Ecco su quali modelli ...Audi/Volkswagen, Bmw, Land Rover, Mazda e Mercedes sono gli unici produttori ad avere in gamma motori a gasolio con più di 250 Cv di potenza massima. Ecco su quali modelli sono montati e i dati tecnic ... gazzetta.it

Auto diesel, è tutto finito? I dati sono impietosi, mazzata clamorosa dall’elettricoNelle vendite europee del 2025, le auto elettriche hanno doppiato le diesel, con un totale di 2,6 milioni di immatricolazioni. reportmotori.it

