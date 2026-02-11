Moto contro auto lo scontro è spaventoso | incidente shock in Italia giovanissimo

Un grave incidente si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì a Milano. Un giovane alla guida di una moto si è scontrato violentemente con un’auto in via Palizzi, nella periferia nord-ovest della città. L’impatto è stato molto forte, e il ragazzo ha riportato ferite serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni del giovane sono ancora preoccupanti. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Grave incidente stradale a Milano nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 febbraio 2026. Lo schianto è avvenuto pochi minuti dopo la mezzanotte in via Palizzi, nell’estrema periferia nord-ovest della città. Un ragazzo di 18 anni è ricoverato in condizioni serie al Policlinico, dove si trova in terapia intensiva. Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di uno scontro frontale tra un’auto e una moto. Il giovane era in sella alla sua due ruote e stava percorrendo la strada in direzione di via Eritrea quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato l’impatto con una vettura che procedeva nel senso opposto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

