Mostre la statua della Minerva torna ad Arezzo

Sabato 14 febbraio, alle 12, l’archeologico di Arezzo riapre le sue porte con una novità: la statua della Minerva torna in città. Dopo mesi di restauro e studi, l’opera sarà esposta di nuovo al Museo “Gaio Cilnio Mecenate”. La cerimonia di inaugurazione attira curiosi e appassionati, pronti a vedere da vicino un pezzo prezioso della storia locale.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Sabato prossimo, 14 febbraio 2026, alle ore 12.00, al Museo Archeologico Nazionale "Gaio Cilnio Mecenate" di Arezzo, si terrà l'inaugurazione della mostra " La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata", alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, del Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, del Capo Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio culturale Alfonsina Russo, del Direttore generale Piano Olivetti per la cultura Stefano Lanna, della Direttrice regionale Musei nazionali della Toscana Carlotta Paola Brovadan e del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Firenze Daniele Federico Maras.

