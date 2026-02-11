Mosca inizia a perdere la pazienza con Trump

La Russia ha iniziato a perdere la pazienza con gli Stati Uniti di Donald Trump. I negoziati sulla guerra in Ucraina sono bloccati da mesi e non sembrano andare avanti. Mosca si aspetta azioni più chiare e concrete, ma finora ha visto solo tensioni e incomprensioni. La situazione rimane molto tesa, e ora la Russia fa capire di essere pronta a cambiare strategia se gli incontri non ripartiranno presto.

I negoziati sulla guerra ucraina ristagnano. Il partito della guerra globale è riuscito, se non a fermare in via irreversibile, a frenare la spinta dell'amministrazione Trump per chiudere il conflitto. Lo segnala anche il comportamento di Zelensky, il quale è terrorizzato all'idea di un accordo con Mosca perché la pace lo obbligherebbe a nuove elezioni nelle quali verrebbe spazzato via. Il presidente ucraino, infatti, ha dismesso i panni del pubblico guastatore, evitando gli isterici proclami incendiari che hanno caratterizzato i momenti di massima pressione di Washington. A conferma dello stallo, l'intervista del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, al quale Putin ha affidato il compito di rendere pubblico il disappunto della Russia.

