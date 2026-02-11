Mosca inizia a perdere la pazienza con Trump

Da it.insideover.com 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia ha iniziato a perdere la pazienza con gli Stati Uniti di Donald Trump. I negoziati sulla guerra in Ucraina sono bloccati da mesi e non sembrano andare avanti. Mosca si aspetta azioni più chiare e concrete, ma finora ha visto solo tensioni e incomprensioni. La situazione rimane molto tesa, e ora la Russia fa capire di essere pronta a cambiare strategia se gli incontri non ripartiranno presto.

I negoziati sulla guerra ucraina ristagnano. Il partito della guerra globale è riuscito, se non a fermare in via irreversibile, a frenare la spinta dell’amministrazione Trump per chiudere il conflitto. Lo segnala anche il comportamento di Zelensky, il quale è terrorizzato all’idea di un accordo con Mosca perché la pace lo obbligherebbe a nuove elezioni nelle quali verrebbe spazzato via. Il presidente ucraino, infatti, ha dismesso i panni del pubblico guastatore, evitando gli isterici proclami incendiari che hanno caratterizzato i momenti di massima pressione di Washington. A conferma dello stallo, l’intervista del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, al quale Putin ha affidato il compito di rendere pubblico il disappunto della Russia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

mosca inizia a perdere la pazienza con trump

© It.insideover.com - Mosca inizia a perdere la pazienza con Trump

Approfondimenti su Mosca Trump

Semifinale del GF, Simona Ventura sbotta con un concorrente: “La puntata è lunga, potrei perdere la pazienza”

Durante la semifinale del Grande Fratello, Simona Ventura si è mostrata visibilmente irritata a causa delle dichiarazioni di un concorrente, minacciando di perdere la pazienza.

Oceano Indiano, la pazienza strategica di Mosca e l’assenza francese

Nell’oceano Indiano, le strategie di potenza si manifestano attraverso l’occupazione degli spazi lasciati vuoti da altri attori globali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.