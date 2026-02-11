Morto l' arcivescovo siciliano Alfio Rapisarda era Nunzio Apostolico emerito del Portogallo

È morto l’arcivescovo Alfio Rapisarda, aveva 92 anni. La notizia arriva dalla Diocesi di Acireale, che ricorda il suo legame con la parrocchia di Monterosso Etneo. Il prelato si trovava all’Oasi di Aci Sant'Antonio, in provincia di Catania, dove è stata allestita la camera ardente.

È morto l’arcivescovo Alfio Rapisarda, 92 anni, nunzio Apostolico emerito del Portogallo. Lo rende noto la Diocesi di Acireale sottolineando che il prelato, legato alla parrocchia di Monterosso Etneo, ha concluso la sua vita terrena all’ Oasi di Aci Sant'Antonio (Catania), dove è stata allestita la camera ardente. I funerali e il ricordo del vescovo Raspanti I funerali, presieduti dal vescovo di Acireale Antonino Raspanti, saranno concelebrati nella chiesa parrocchiale Sant'Antonio di Padova a Monterosso Etneo. «Nel suo ministero - ha detto il vescovo Raspanti ricordando monsignor Alfio Rapisarda - ha svolto con dedizione e discrezione il delicato compito di accompagnare le comunità ecclesiali e promuovere relazioni di dialogo e collaborazione con le autorità civili. 🔗 Leggi su Feedpress.me

È morto questa mattina, all’età di 92 anni, l’arcivescovo Alfio Rapisarda.

Questa mattina è arrivata la notizia della morte di monsignor Riccardo Fontana, arcivescovo emerito di Arezzo, Cortona e Sansepolcro.

