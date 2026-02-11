Morto dopo l’incidente con un cinghiale Federagripesca | Non è una tragica fatalità

La morte di un giovane motociclista di 29 anni a Barberino di Mugello, investito da un cinghiale, non viene considerata una fatalità. Federagripesca sottolinea che si tratta di un problema strutturale ignorato da tempo, che avrebbe potuto essere evitato. La tragedia riaccende il dibattito sulla sicurezza delle strade e sulla gestione del territorio in questa zona.

BARBERINO DEL MUGELLO – “ La morte del motociclista di 29 anni travolto da un cinghiale a Barberino di Mugello non può essere liquidata come una tragica fatalità: è il risultato di un problema strutturale che da tempo denunciamo”. A dirlo è Ritano Baragli, vicepresidente di Fedagripesca Confcooperative Toscana, intervenendo dopo l’incidente dell’uomo caduto dalla moto a causa di un cinghiale mentre percorreva la strada provinciale del Galliano. “Siamo ormai ben oltre la fase dell’emergenza – spiega il vicepresidente di Fedagripesca Confcooperative Toscana – perché la sovrappopolazione dei cinghiali è diventata una realtà stabile e radicata nei nostri territori.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

