Morgan in campo la Virtus Bologna imbattuta

La Virtus Bologna torna a vincere e si riprende la testa della classifica. Domenica, i biancoblù hanno battuto facilmente Brescia, mantenendo l’imbattibilità e rafforzando la loro posizione in campionato. La squadra di coach Scariolo ha mostrato solidità e determinazione, lasciando poche speranze agli avversari. La vittoria conferma che la Virtus è pronta a lottare fino in fondo per il primo posto.

La vittoria netta conseguita contro Brescia ha proiettato la Virtus Bologna nuovamente in vetta alla classifica, confermando che il breve periodo di appannamento di inizio febbraio è stato solo una parentesi superata con una rimodulazione degli equilibri di squadra. Con la formazione quasi al completo, fatta eccezione per l’assenza di Pajola, l’organizzazione tattica e l’attenzione ai dettagli hanno ripreso a funzionare secondo i canoni tipici della squadra guidata da Ivanovic. Il dato chiave è legato a Matt Morgan: nelle tre sconfitte maturate in campionato senza di lui la squadra ha faticato a trovare ritmo, mentre contro Brescia Morgan è rientrato e ha chiuso 16 punti in 16 minuti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Morgan in campo, la Virtus Bologna imbattuta Approfondimenti su Virtus Bologna Virtus Bologna, Morgan e Diouf potrebbero tornare in campo contro Brescia La Virtus Bologna pensa già alla sfida contro Brescia e sogna il ritorno di Morgan e Diouf. Brescia-Virtus Bologna highlights: le triple di Morgan valgono la vetta La Virtus Bologna vince in trasferta contro la capolista Germani Brescia e conquista la vetta della classifica. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Virtus Bologna Argomenti discussi: Morgan Rogers è diventato una forza della natura; FOCUS BM/ La Virtus ritrova se stessa, ritrovando Matt Morgan – di Eugenio Petrillo; La Virtus vola con Morgan. Batte Brescia e l'aggancia in vetta; Virtus Bologna, contro Brescia potrebbero rivedersi Morgan e Diouf. Morgan, in campo Bersani: «Merita un'altra possibilità»MILANO - «Io non sono venuto qui per Sanremo. Io ci tenevo tantissimo a fare Sanremo, ma a questo punto chissenefrega di Sanremo. Io non ci voglio più andare a Sanremo». Lo ha dichiarato Morgan ... corriere.it Tennis, si spoglia in campo: la bella Morgan è rimasta impressionata e...Indian Wells, Marton Fucsovic si leva la maglietta in campo e... Divertente siparietto al Master 1000 di tennis di Indian Wells durante la partita persa da Marton Fucsovic contro Taylor Fritz ... affaritaliani.it Virtus Bologna, atto di forza. A Brescia è 1° posto - facebook.com facebook 3Q: Germani Brescia-Virtus Olidata Bologna 55-69 Morgan 14, Edwards 10, Niang 9 x.com

