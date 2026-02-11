Dopo mesi di attesa, finalmente è arrivato Moonlighter 2: The Endless Vault, uno dei giochi indie più attesi dell’anno. Gli appassionati hanno già iniziato a provarlo e le prime impressioni sono positive. La nuova avventura promette di portare un po’ di freschezza nel genere, con livelli più articolati e un’estetica accattivante. I fan di sempre non vedono l’ora di scoprire tutte le novità che il titolo offre.

Moonlighter 2: The Endless Vault è senza dubbio uno dei giochi che gli amanti degli indie hanno più atteso (e anche noi non vedevamo l’ora di poterci mettere le mani). Lo abbiamo provato e ne siamo entusiasti, parliamone insieme! A volte ritornano. 11bit Studios ci fa rivestire i panni di Will, come nel primo capitolo della serie. Questa volta lo fa in maniera un po’ diversa, ma mantenendo vive le meccaniche ci hanno tenuti incollati al primo gioco. Rynoka è stata “rubata” e devastata dal collezionista di universi, e Will e i suoi amici sono stati esiliati su un altro pianeta. Ma non tutto è perduto: un misterioso artefatto promette di esaudire un nostro desiderio se completeremo tutte le sue sfide. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Moonlighter 2: The Endless Vault – La nostra recensione

