montecitorio question time con il ministro tajani

Oggi alle 15, l'Aula di Montecitorio ospita il question time con il ministro Tajani. L'evento sarà trasmesso in diretta dalla Rai, che seguirà le domande dei parlamentari e le risposte del ministro.

ROMA – Si svolgerà oggi, 11 febbraio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponderà a interrogazioni sulle ulteriori iniziative in ambito diplomatico per assicurare alle imprese italiane un accesso stabile alle catene di approvvigionamento delle materie prime, con particolare riguardo ai minerali critici (Bergamini – FI-PPE); sulla governance dell’UE, con particolare riferimento al superamento del diritto di veto e all’accorpamento delle cariche di Presidente del Consiglio europeo e di Presidente della Commissione europea (Della Vedova – MISTO-+EUROPA); sulle iniziative volte ad assicurare la tutela dei diritti degli insegnanti e degli studenti delle istituzioni educative cristiane di Gerusalemme (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

