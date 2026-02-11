Mondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapevoli: tra norme, scadenze e novità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Mondo ATA

La scuola italiana si prepara a una nuova newsletter che si rivolge a insegnanti, precari e futuri assunti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Mondo ATA

Argomenti discussi: Mondo ATA, venerdì 13 parliamo di: Carta ATA (cosa sappiamo) e punteggio 24 mesi. Iscriviti gratuitamente; Mondo ATA: la nuova newsletter per chi è in ruolo, precario o aspirante. Con notizie in esclusiva. Iscriviti gratuitamente.

Serata di micologia: "Il mondo dei Tartufi" venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 20.00 presso il Circolo Acli di via San Lorenzo a cura del Gruppo micologico APS di Ronchi dei Legionari. L’esperto Battista Nardini dell’Associazione Micologica Gemonese tratterà il - facebook.com facebook