Mondiali di cricket | l’Italia perde con la Scozia ma entra nella storia

La nazionale italiana di cricket ha fatto il suo debutto ai Mondiali T20, perdendo contro la Scozia all’Eden Gardens di Calcutta. È stata una partita difficile, ma l’Italia è entrata nella storia del cricket internazionale. Per la prima volta, la squadra azzurra ha partecipato a un torneo così importante, aprendo le porte a future sfide e speranze.

Nella prima storica partecipazione a un Mondiale T20, la Nazionale italiana ha esordito all’Eden Gardens di Calcutta affrontando la Scozia. Nonostante la sconfitta per 208-134, gli azzurri hanno lasciato il segno, emozionando tifosi italiani e indiani e preparando la prossima sfida di domani contro il Nepal a Mumbai. A Calcutta, dove il cricket è più di uno sport e somiglia a una religione civile, l’Italia ha fatto il suo ingresso in una storia che fino a poco tempo fa sembrava lontanissima. Domenica 9 febbraio 2026 resterà una data simbolica: per la prima volta una Nazionale azzurra ha giocato un Mondiale di cricket. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mondiali di cricket: l’Italia perde con la Scozia ma entra nella storia Approfondimenti su Mondiali Cricket Cricket, l’Italia non sfigura nello storico esordio ai Mondiali T20, ma la Scozia si impone nettamente All’Eden Gardens di Calcutta, l’Italia esordisce ai Mondiali T20 con una sconfitta pesante contro la Scozia. Cricket, l’Italia si prepara all’esordio assoluto ai Mondiali T20 contro la Scozia La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Mondiali Cricket Argomenti discussi: Italia ai Mondiali di cricket, la guida completa: regole, orari, calendario e dove vedere le partite in tv; Mondiale di Cricket: l'Italia perde con la Scozia, ma a testa alta; Quando gioca l’Italia ai Mondiali di cricket T20 2026 e dove vederla in tv: orari, avversarie, streaming; L’Italia ai Mondiali di cricket: l’azzurro cosmopolita che entra nella storia. Mondiali di cricket, l'Italia battuta dalla Scozia nel suo match d'esordio assolutoGli azzurri all'esordio assoluto nella rassegna iridata che si gioca tra India e Sri Lanka sono stati battuti dalla Scozia all'Eden Gardens di Calcutta (girone C). ansa.it Mondiali di cricket: l'Italia affronta il Nepal a Mumbai. A tifare ci sarà anche SandokanDopo la sconfitta con la Scozia, gli azzurri provano a rialzarsi. Tra il pubblico ci sarà anche l'attore Kabir Bedi, che interpretò il celebre pirata nella serie televisiva del 1976 ... msn.com La storia siamo noi Un grande in bocca al lupo alla Nazionale Italiana di cricket impegnata in questi giorni ai Mondiali in India e Sri Lanka dopo la storica prima qualificazione alla competizione, dal Club più antico d’Italia. Dalla tradizione, al presente. - facebook.com facebook Certo che il cricket italiano è un po' sfigato... Conquisti clamorosamente la prima qualificazione ai Mondiali nella storia ma: - sono in contemporanea con le Olimpiadi in casa - l'esordio è alle 6.30 di mattina nella notte del Super Bowl Forza Azzurri! #icct2 x.com

