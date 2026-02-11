A Mumbai gli azzurri tornano in campo contro il Nepal, cercando di dimenticare la sconfitta con la Scozia. Tra i tifosi ci sarà anche Kabir Bedi, l’attore che interpretò Sandokan, pronto a sostenere la squadra italiana.

Tutta l’ubriacatura della storica prima doveva essere assorbita. L’eccitazione dell’arrivo al Eden Gardens, l’inno nazionale in una ribalta che per anni l’Italia del cricket non aveva mai nemmeno osato sperare e che di certo non aveva mai visto da protagonista. Quell’enorme bandierone tricolore che teneva metà del prato del tempio di Calcutta, condiviso con la croce di Sant’Andrea di Scozia. Emozioni che avrebbero dovuto sedimentarsi, non ne hanno avuto il tempo e hanno finito per diventare concausa della delusione. Ovvero dei postumi della sbornia, del suo aspetto negativo: la lezione dura, dolorosa, patita dagli scozzesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mondiali di Cricket: l'Italia affronta il Nepal a Mumbai. A tifare ci sarà anche... Sandokan

L’Inghilterra supera di misura il Nepal nella seconda giornata dei Mondiali T20 in India e Sri Lanka.

