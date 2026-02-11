Mondiali 2026 | ICE coinvolta nella sicurezza scattano le preoccupazioni per diritti e tifosi

Il governo americano ha deciso di affidare all’ICE la gestione della sicurezza durante i Mondiali del 2026. La scelta ha già sollevato preoccupazioni tra tifosi e associazioni per i diritti civili, che temono possibili abusi e restrizioni. Le critiche si concentrano sulla possibilità che le forze dell’ordine possano usare il pretesto della sicurezza per controlli più stringenti e violazioni delle libertà individuali. La decisione di Trump ha acceso un dibattito acceso negli Stati Uniti e all’estero.

Mondiali 2026: Trump Affida la Sicurezza all’ICE, Sollevando Preoccupazioni per i Tifosi e i Diritti Civili. La sicurezza della Coppa del Mondo FIFA 2026, che si svolgerà in Canada, Messico e Stati Uniti, sarà in parte affidata all’Immigration and Customs Enforcement (ICE). L’annuncio, confermato dal direttore ad interim dell’agenzia, Todd Lyons, durante un’audizione alla Camera dei Rappresentanti, ha immediatamente sollevato un’ondata di critiche e preoccupazioni, soprattutto per l’impatto potenziale sull’esperienza dei tifosi e sul rispetto dei diritti civili. Un Dispositivo di Sicurezza Complesso per un Evento Globale.🔗 Leggi su Ameve.eu

