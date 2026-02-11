Molise clown ucciso da leone nel 1986 | Santa Croce ricorda ‘Pagnotta’

Quarant’anni fa, a Santa Croce di Magliano, un clown chiamato Pagnotta perse la vita durante uno spettacolo circense. Era il 10 febbraio 1986 quando Roberto Marino, conosciuto come ‘Pagnotta’, fu attaccato e ucciso da un leone del circo Texas. La comunità ricorda ancora quella tragedia avvenuta sul palco, che mise fine a una carriera e a una vita.

Quarant'anni fa, il 10 febbraio 1986, Roberto Marino, in arte 'Pagnotta', moriva a Santa Croce di Magliano (Campobasso) dopo essere stato aggredito da un leone del circo Texas. La comunità ha ricordato ieri l'anniversario con una messa in suffragio, rinnovando la memoria di uno dei fatti di cronaca più drammatici vissuti dal paese e che all'epoca ebbe eco anche nazionale. Quel giorno il tendone non era ancora montato a causa della neve. La ricostruzione della tragedia. Secondo le ricostruzioni, l'animale uscì dalla gabbia e aggredì Marino mentre si trovava nell'area del circo. Il figlio intervenne per soccorrerlo e rimase ferito, riuscendo però a salvarsi.

